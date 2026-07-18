محمد بن راشد: في "يوم عهد الاتحاد" نجدد تلاحمنا لحماية مكتسباتنا وبناء مستقبل أجيال الاتحاد

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله" أن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نجدد فيها تلاحمنا لحماية مكتسباتنا وبناء مستقبل أجيال الاتحاد.

وقال سموه عبر منصة إكس:"عهد الاتحاد.. اليوم الذي توافق فيه المؤسسون على فكرة الاتحاد.. ودستور الاتحاد.. اليوم الذي نجدد فيه عهودنا للوطن بصيانة هذا الاتحاد.. ونجدد فيه عزيمتنا بترسيخ هذا البناء.. ونجدد فيه تلاحمنا لحماية مكتسباتنا ...وبناء مستقبل أجيال الاتحاد".

عهد الاتحاد.. اليوم الذي توافق فيه المؤسسون على فكرة الاتحاد.. ودستور الاتحاد.. اليوم الذي نجدد فيه عهودنا للوطن بصيانة هذا الاتحاد.. ونجدد فيه عزيمتنا بترسيخ هذا البناء.. ونجدد فيه تلاحمنا لحماية مكتسباتنا ...وبناء مستقبل أجيال الاتحاد. pic.twitter.com/Xg27YhFJFd — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 18, 2026