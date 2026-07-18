السبت 18 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هزاع بن زايد: "يوم عهد الاتحاد" مناسبة وطنية لترسيخ قيم الولاء والانتماء

هزاع بن زايد
18 يوليو 2026 10:30

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن "يوم عهد الاتحاد" مناسبة وطنية نستحضر فيها لحظة مفصلية في تاريخ دولة الإمارات، ونستذكر العهد الذي تأسس عليه الاتحاد، بوصفه واجباً وطنياً يتمثل في الحفاظ على مكتسبات الدولة، وصون قيمها، وترسيخها في نفوس أبناء الإمارات.

 

وقال سموه إن هذه المناسبة تعكس عمق الرؤية التي جمعت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيّب الله ثراه"، وإخوانه حكام الإمارات، على إرادة واحدة مهّدت لقيام دولة الاتحاد، وأرست دعائم وحدتها ونهضتها، ورسّخت قيم التلاحم والولاء والانتماء والعمل من أجل رفعة الوطن.

 

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد: تحت راية الاتحاد تمضي الإمارات بثقة نحو المستقبل
حمدان بن زايد: في "يوم عهد الاتحاد" نجدد عهدنا بأن تبقى الإمارات نموذجاً في الوحدة والريادة

وأضاف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه الحكام، تواصل السير على نهج المؤسس الشيخ زايد وإخوانه حكام الإمارات، مستلهمة من إرثهم الوطني رؤيتها للمستقبل، وماضية في ترسيخ نموذج تنموي يضع الإنسان في صميم مسيرة التقدم، ويعزز مكانة الدولة وريادتها.

المصدر: وام
يوم عهد الاتحاد
هزاع بن زايد
آخر الأخبار
«رامي» يطارد لقب «تشيسترفيلد هانديكاب» في جودوود
الرياضة
«رامي» يطارد لقب «تشيسترفيلد هانديكاب» في جودوود
اليوم 12:00
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد: تحت راية الاتحاد تمضي الإمارات بثقة نحو المستقبل
اليوم 11:55
حمدان بن زايد
علوم الدار
حمدان بن زايد: في "يوم عهد الاتحاد" نجدد عهدنا بأن تبقى الإمارات نموذجاً في الوحدة والريادة
اليوم 11:45
حاكم رأس الخيمة
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة: "يوم عهد الاتحاد" مناسبة وطنية خالدة في تاريخ الإمارات
اليوم 11:34
الأرجنتين وإسبانيا.. «مُفاجأتان» في حقبة واحدة
الرياضة
الأرجنتين وإسبانيا.. «مُفاجأتان» في حقبة واحدة
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©