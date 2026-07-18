السبت 18 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"النيابة العامة" توسع نطاق التحقيق في واقعة نشر معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في دبي

"النيابة العامة" توسع نطاق التحقيق في واقعة نشر معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في دبي
18 يوليو 2026 16:20

وسعت النيابة العامة للدولة، نطاق التحقيق في واقعة نشر وتداول مادة صحفية تضمنت معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.

وصرح المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن النيابة العامة تواصل إجراءات التحقيق بشأن واقعة نشر وتداول مادة صحفية تضمنت معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.

أخبار ذات صلة
ضبط سائق مستهتر قاد بسرعة 230 كم في الساعة بدبي
مدير مركز «عونك» لـ«الاتحاد»: توسيع برامج التعليم والتوظيف لدعم التعافي المستدام

 وأوضح النائب العام، أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال المراسل الصحفي، كما استدعت القائمين على إعداد الخبر واعتماده ونشره لدى الوكالة، للتحقق من أدوارهم، وآلية إعداد الخبر واعتماده ونشره، ومدى الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية المتبعة في التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، وذلك تمهيداً لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وأكد أن قيام الوكالة بسحب الخبر ونشر اعتذار بشأنه لا يحول دون استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
 

المصدر: وام
النيابة العامة
دبي
آخر الأخبار
محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
الأخبار العالمية
باكستان تدعو للالتزام بوقف إطلاق النار في المنطقة
اليوم 19:07
جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
الأخبار العالمية
البديوي يدين هجمات إيران على الكويت والبحرين والأردن
اليوم 18:22
عناصر من الشرطة التركية أثناء عمليات مداهمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تركيا توقف عشرات الأشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش
اليوم 18:08
ذياب بن محمد بن زايد: يوم عهد الاتحاد محطة تاريخية ملهمة في البناء وقوة الإرادة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: يوم عهد الاتحاد محطة تاريخية ملهمة في البناء وقوة الإرادة
اليوم 17:48
عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي
اليوم 17:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©