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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
18 يوليو 2026 17:35

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 تصل كم/س إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:28 والمد الثاني 04:45، والجزر الأول عند الساعة 10:34 والجزر الثاني عند الساعة 22:43.

بحر عمان خفيف الموج أيضا. وسيحدث المد الأول عند الساعه 18:13 والمد الثاني 01:55، والجزر الأول عند الساعة 19:51 والجزر الثاني عند الساعة 07:25.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.

المدينة                        الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي                          44 32 80 30

دبي                               43 32 65 20

الشارقة                           42 31 80 25

عجمان                            40 31 80 30

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أم القيوين                         42 30 80 30

رأس الخيمة                      42 31 70 25

الفجيرة                            35 31 85 40

العـين                              45 31 55 20

ليوا                                 47 31 50 15

الرويس                            40 30 85 25

السلع                               40 31 85 25

دلـمـا                               40 31 85 30

طنب الكبرى / الصغرى       38 32 80 40

أبو موسى                         38 32 80 40.

المصدر: وام
حالة الطقس
سحب ركامية
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