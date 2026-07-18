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علوم الدار

عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي

عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي
18 يوليو 2026 17:41

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من معالي سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية.
وجرى، خلال الاتصال، بحث مجمل التطورات الإقليمية والدولية، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة، بما يلبي تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار.
كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

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المصدر: وام
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