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علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد: يوم عهد الاتحاد محطة تاريخية ملهمة في البناء وقوة الإرادة

ذياب بن محمد بن زايد: يوم عهد الاتحاد محطة تاريخية ملهمة في البناء وقوة الإرادة
18 يوليو 2026 17:48

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أن "يوم عهد الاتحاد" يمثل محطة تاريخية ملهمة، تجسد شموخ البناء وقوة الإرادة وصلابة العزيمة التي صاغها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات "طيب الله ثراهم"؛ والذين توحدت قلوبهم على عهد الوحدة والتضامن، ورسموا معاً ملامح وطن استثنائي يمضي بثبات وثقة نحو بناء المستقبل.
وقال سموه، بمناسبة الاحتفاء بيوم عهد الاتحاد، إن الثامن عشر من يوليو لعام 1971 هو نقطة التحول التاريخية التي دشنت مشروعاً وطنياً استثنائياً، جسد عمق الإرادة وصدق الإيمان بالمستقبل؛ فهو العهد الذي قطعه الآباء المؤسسون على أنفسهم لتظل هذه الأرض موحدة في إرادتها، عزيزة بأبنائها. وهو الأمانة التي نحملها اليوم في قلوبنا، ونواصل ترجمتها واقعاً حياً بالعمل المتواصل، والبناء الراسخ، والإنجازات النوعية.
وأضاف سموه أن ما تنعم به دولة الإمارات اليوم من أمن راسخ، واستقرار مستدام، ونهضة شاملة، هو ثمرة عهد تأسست عليه مسيرة الوطن، وإرادة صلبة حملها الآباء المؤسسون، وتضحيات عظيمة قدمها أبناء الإمارات الأوفياء، وفي مقدمتهم شهداء الوطن الأبرار، الذين سطروا بدمائهم أسمى معاني الوفاء، وأسهموا في صون مكتسبات الاتحاد وحماية منجزاته.
وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تواصل مسيرتها بثقة وثبات نحو المستقبل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" مستلهمة من قيم الاتحاد نهجاً راسخاً لبناء الغد، وجاعلة من الإنسان محور التنمية وغايتها.

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