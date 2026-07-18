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علوم الدار

ذياب بن زايد: يوم عهد الاتحاد يستحضر إرادة الآباء ويجدد مسؤولية الأجيال

ذياب بن زايد: يوم عهد الاتحاد يستحضر إرادة الآباء ويجدد مسؤولية الأجيال
18 يوليو 2026 19:49

أكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان أن يوم عهد الاتحاد يستحضر موقفاً تاريخياً أرسى فيه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وإخوانه الآباء المؤسسون دعائم الاتحاد، وصاغوا بوحدة رؤيتهم ميثاق وطنٍ خالد؛ فتحوّل الحلم إلى وطن، والرؤية إلى نهج، والإرادة إلى دولة شامخة، وجسّدت وثيقة الاتحاد في ذلك اليوم عهداً راسخاً لوطنٍ جوهره الوحدة، وغايته الإنسان، ومسيرته نحو العزة والازدهار.
وقال سموه، إن الشيخ زايد، «طيب الله ثراه»، لم يؤسس اتحاداً يجمع الإمارات على الأرض فقط، بل غرس في النفوس معنى الوطن الواحد، ورسّخ أن قوة الدول تبدأ من وحدة أبنائها، وأن الأوطان العظيمة تُبنى بالحكمة، وتُصان بالوفاء، وتتقدم بالعمل.
وأضاف سموه أن يوم عهد الاتحاد يجدد في أبناء الإمارات مسؤولية الحفاظ على هذا الإرث العظيم، وترسيخ قيم التلاحم والانتماء، وتعميق وعي الأجيال بأن ما تنعم به الدولة اليوم هو ثمرة رؤية بعيدة، وعزيمة صادقة، وتضحيات صنعت تاريخاً يزداد رسوخاً مع مرور الزمن.
وقال سموه: «في يوم عهد الاتحاد، نجدد عهدنا بأن تبقى الإمارات وطناً موحداً، ورايتها خفاقة، ومبادئ زايد نبراساً لمسيرتنا؛ نصون الاتحاد بالولاء، ونقويه بالعمل، ونحمله إلى المستقبل أكثر عزماً ومجداً وازدهاراً».

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