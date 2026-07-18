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علوم الدار

قائد عام شرطة أبوظبي يشدد على تطوير منظومة النقل وتعزيز جاهزية الخدمات المساندة

جانب من زيارة قائد عام شرطة أبوظبي لإدارة النقل والمشاغل
18 يوليو 2026 20:02

أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أهمية مواصلة تطوير منظومة النقل والمشاغل، والارتقاء بكفاءة الخدمات المساندة، وتوظيف أحدث التقنيات والحلول الذكية، بما يعزز الجاهزية والاستدامة التشغيلية، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في تقديم خدمات شرطية رائدة.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه لإدارة النقل والمشاغل بقطاع المالية والخدمات، في إطار حرصه على متابعة سير العمل والاطلاع على مستوى الجاهزية التشغيلية، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم اللوجستي والفني، بما يسهم في دعم منظومة العمل الشرطي.

واطّلع معاليه على مهام واختصاصات الإدارة، وآليات إدارة وتشغيل أسطول المركبات الشرطية، ومنظومة الصيانة والخدمات الفنية، إلى جانب الجهود المبذولة في توفير الدعم اللوجستي لمختلف الوحدات الشرطية، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.

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واستمع معاليه إلى شرح حول المبادرات التطويرية والمشروعات المستقبلية التي تنفذها الإدارة، وآليات رفع كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة، مشيدًا بجهود منتسبي الإدارة ودورهم الحيوي في دعم مختلف القطاعات والإدارات الشرطية، والإسهام في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية.
حضر الزيارة اللواء محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع المالية والخدمات، والعميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد محمد البريك العامري، نائب مدير قطاع المالية والخدمات، والعميد سهيل خليفة الخييلي، مدير إدارة النقل والمشاغل.

المصدر: وام
أحمد سيف بن زيتون المهيري
قائد عام شرطة أبوظبي
الجاهزية
الخدمات المساندة
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