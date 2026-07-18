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شرطة أبوظبي تستقطب الكفاءات الوطنية في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف بدبي

شرطة أبوظبي تستقطب الكفاءات الوطنية في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف بدبي
18 يوليو 2026 20:55

اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بإدارة الاختيار والتعيين مشاركتها في فعاليات معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، الذي أقيم من 15 إلى 17 يوليو الجاري، بمدينة إكسبو دبي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى استقطاب الكفاءات الوطنية، وتعريف خريجي ومجندي الخدمة الوطنية بالفرص الوظيفية والتخصصية المتاحة في مختلف المجالات الشرطية والإدارية والفنية.

وأكد العميد علي محمد الزعابي نائب مدير قطاع الموارد البشرية، أن مشاركة شرطة أبوظبي في المعرض، تجسد اهتمامها بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، ودعم مستهدفات التوطين، واستقطاب الكفاءات المؤهلة القادرة على الإسهام في تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني، بما ينسجم مع رؤيتها في بناء كوادر وطنية تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل.

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وأوضح العقيد محمد جابر الخييلي نائب مدير إدارة الاختيار والتعيين، أن جناح شرطة أبوظبي استعرض شروط وآليات التقديم على الوظائف والمسارات المهنية والتخصصية المتاحة، إلى جانب تعريف الزوار بالبرامج التطويرية والتأهيلية التي توفرها القيادة العامة لمنتسبيها، والإجابة عن استفسارات الباحثين عن عمل، بما يسهم في تعزيز وعيهم بالفرص الوظيفية المتاحة وبيئة العمل الشرطي.

وشهد الجناح مشاركة كل من مديرية المرور والدوريات الأمنية، وإدارة التأهيل الشرطي، وإدارة المدينة الآمنة، ومركز التدريب الافتراضي، حيث قدمت الجهات المشاركة عرضًا لأبرز خدماتها ومبادراتها التدريبية والتوعوية، واستعرضت التقنيات والأنظمة الذكية الحديثة المستخدمة في دعم المنظومة الأمنية، بما يعكس جهود شرطة أبوظبي في تطوير العمل الشرطي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
الكفاءات الوطنية
معرض الخدمة الوطنية للتوظيف
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