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«الفارس الشهم 3» تقدم قافلة أدوية إلى «الصحة العالمية» دعماً لمنظومة الصحة في غزة

«الفارس الشهم 3» تقدم قافلة أدوية إلى «الصحة العالمية» دعماً لمنظومة الصحة في غزة
18 يوليو 2026 21:04

قدّمت عملية الفارس الشهم 3 إلى منظمة الصحة العالمية، قافلة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية، دعماً للمنظومة الصحية في قطاع غزة، واستجابةً للاحتياجات العاجلة التي رفعتها المنظمة في سبيل تعزيز قدرة المستشفيات والمرافق الصحية على مواصلة تقديم خدماتها في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الراهنة.

وتضم القافلة آلاف الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، بما في ذلك مستلزمات علاجية عاجلة لمرضى الكلى، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي في غزة، والتخفيف من النقص الحاد في الإمدادات الطبية، وضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى.

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وأكدت الدكتورة هبة النجار، منسقة الطوارئ والفرق الميدانية في منظمة الصحة العالمية، أن القافلة الطبية الإماراتية جاءت استجابة مباشرة لطلب المنظمة، وتلبيةً للاحتياجات الطبية العاجلة التي تم رفعها إلى دولة الإمارات وعملية «الفارس الشهم 3»، مشيدة بسرعة الاستجابة الإماراتية في توفير المستلزمات الطبية الحيوية، ولا سيما الاحتياجات الخاصة بمرضى الكلى.

وتواصل عملية «الفارس الشهم 3» تنفيذ مبادراتها الإنسانية والصحية في قطاع غزة عبر تزويد المستشفيات والمرافق الطبية بالأدوية والمستهلكات الطبية والأجهزة والمعدات الحديثة، بما يدعم قدرة المنظومة الصحية على مواجهة التحديات المتزايدة، ويعزز استجابتها لاحتياجات المرضى والمصابين، انطلاقاً من النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في مساندة الأشقاء الفلسطينيين.

المصدر: وام
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