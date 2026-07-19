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علوم الدار

«النيابة العامة» توسِّع التحقيق في نشر معلومات غير صحيحة عن انفجارات في دبي

«النيابة العامة» توسِّع التحقيق في نشر معلومات غير صحيحة عن انفجارات في دبي
19 يوليو 2026 08:51

أبوظبي (وام)
وسّعت النيابة العامة للدولة، نطاق التحقيق في واقعة نشر وتداول مادة صحفية تضمنت معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي. 
وصرّح معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن النيابة العامة تواصل إجراءات التحقيق بشأن واقعة نشر وتداول مادة صحفية تضمنت معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.
وأوضح النائب العام، أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال المراسل الصحفي، كما استدعت القائمين على إعداد الخبر واعتماده ونشره لدى الوكالة، للتحقق من أدوارهم، وآلية إعداد الخبر واعتماده ونشره، ومدى الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية المتبعة في التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، وذلك تمهيداً لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
وأكد أن قيام الوكالة بسحب الخبر ونشر اعتذار بشأنه لا يحول من دون استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

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"النيابة العامة" توسع نطاق التحقيق في واقعة نشر معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في دبي
النيابة العامة
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