«دبي للرطب».. منصة تجمع أهل النخل والمجتمع

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس فعاليات النسخة الثالثة من «دبي للرطب»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسط مشاركة واسعة من مختلف إمارات الدولة، وحضور جماهيري لافت في يومها الأول، بما يعكس المكانة المتنامية التي بات يحتلها الحدث منصة وطنية تجمع أهل النخل، والمزارعين، والمؤسسات، والمهتمين بقطاع النخيل والرطب. وشهد اليوم الأول منافسات قوية في عدد من الأشواط الرئيسة، حيث جرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في أشواط «أكبر عذج دبي» و«أكبر عذج عام» و«حلوة دبي»، أحد الأصناف النادرة والمتميزة، وذلك بحضور الدكتور عبدالله محمد ربيع سيف بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وعبدالله العبيدلي، مدير متحف الشندغة، الجهة التابعة لدبي للثقافة، وعدد من السفراء وأعضاء البعثات الديبلوماسية في الدولة. وزار الحدث عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.