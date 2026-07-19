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علوم الدار

تتويج الفائزين بمزاينة رطب الشيشي في «ليوا للرطب»

عبدالله المهيري وعبيد المزروعي خلال تتويج الفائزين (من المصدر)
19 يوليو 2026 09:32

الظفرة (الاتحاد)
شهدت فعاليات «ليوا للرطب» تتويج الفائزين في مزاينة رطب الشيشي، وسط أجواء تراثية متميزة تنافس فيها نُخبة من مزارعي الدولة لتقديم أفضل إنتاج من هذا الصنف المتميز ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظّمه هيئة أبوظبي للتراث في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وتواصل مسابقاته وأجنحته المتنوعة استقطاب المشاركين والزوّار حتى 23 يوليو الحالي.
وتوّج الفائزين عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالهيئة، وبحضور عدد من المديرين التنفيذيين، وممثّلي الجهات الداعمة والمشاركة، وحشد من المزارعين والمهتمين بالثروة الزراعية.
وأسفرت النتائج عن فوز زايد عيسى مبارك عيسى المنصوري بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني بخيتة أحمد حمد المنصوري، في حين نال المركز الثالث فهد فريح محمد فريح القبيسي.
ورصدت اللجنة المنظمة 15 جائزة للمسابقة بقيمة إجمالية بلغت 397 ألف درهم، بهدف دعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة الأصناف الفاخرة من الرطب وتطوير جودة الإنتاج المحلِّي.
وتعكس مسابقات وفعاليات «ليوا للرطب» جهود دولة الإمارات في الحفاظ على الموروث الزراعي، وتعزيز مكانة شجرة النخيل بوصفها رمزاً أصيلاً للهوية الوطنية وركيزة للأمن الغذائي المستدام.

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