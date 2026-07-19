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قائد عام شرطة أبوظبي يزور إدارة النقل والمشاغل

قائد عام شرطة أبوظبي يزور إدارة النقل والمشاغل
19 يوليو 2026 09:38

 أبوظبي (الاتحاد)
زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، إدارة النقل والمشاغل بقطاع المالية والخدمات، في إطار حرصه على متابعة سير العمل والاطلاع على مستوى الجاهزية التشغيلية، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم اللوجستي والفني، بما يسهم في دعم منظومة العمل الشرطي. واطّلع معاليه، خلال الزيارة، على مهام واختصاصات الإدارة، وآليات إدارة وتشغيل أسطول المركبات الشرطية، ومنظومة الصيانة والخدمات الفنية، إلى جانب الجهود المبذولة في توفير الدعم اللوجستي لمختلف الوحدات الشرطية، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. وأكد معاليه أهمية مواصلة تطوير منظومة النقل والمشاغل، والارتقاء بكفاءة الخدمات المساندة، وتوظيف أحدث التقنيات والحلول الذكية، بما يعزز الجاهزية والاستدامة التشغيلية، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في تقديم خدمات شرطية رائدة. واستمع معاليه إلى شرح حول المبادرات التطويرية والمشروعات المستقبلية التي تنفذها الإدارة، وآليات رفع كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة، مشيداً بجهود منتسبي الإدارة ودورهم الحيوي في دعم مختلف القطاعات والإدارات الشرطية، والإسهام في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية. حضر الزيارة، اللواء محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع المالية والخدمات، والعميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد محمد البريك العامري، نائب مدير قطاع المالية والخدمات، والعميد سهيل خليفة الخييلي، مدير إدارة النقل والمشاغل.

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