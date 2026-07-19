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علوم الدار

إنجاز مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى دبا الحصن

إنجاز مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى دبا الحصن
19 يوليو 2026 09:45

 الشارقة (وام)
أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى مدينة دبا الحصن بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتنفيذ مشروع متكامل لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لمدينة دبا الحصن وفق أفضل المواصفات.
وينقسم مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة دبا الحصن إلى 3 مشاريع رئيسة تم تنفيذها بالتوازي، تشمل إنشاء محطة ضخ للغاز الطبيعي تعمل بنظام الخط الافتراضي، إلى جانب تنفيذ شبكة للغاز الطبيعي بطول 46 كيلومتراً، تغطي مناطق الحي الشمالي، والحي الغربي، وجزيرة الحصن، وحي الدوب، كما تضمن المشروع تنفيذ التوصيلات الداخلية لنحو 200 وحدة سكنية، مع تركيب عدادات ذكية، بما يضمن وصول خدمة الغاز الطبيعي مباشرة إلى المشتركين، ويعزز كفاءة إدارة وقياس الاستهلاك. وأوضح المهندس إبراهيم البلغوني، مدير إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن خطة «الهيئة» الاستراتيجية لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة لجميع مدن ومناطق إمارة الشارقة، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مدينة دبا الحصن، وتم تنفيذ المشروع باستخدام أحدث التقنيات والمواصفات، مع تطبيق أنظمة تحكم ومراقبة تضمن سلامة وتدفق الغاز على مدار الساعة. 

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