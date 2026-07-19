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علوم الدار

«التزامكم سعادة» تُنظم محاضرة توعوية للطلبة

«التزامكم سعادة» تُنظم محاضرة توعوية للطلبة
19 يوليو 2026 11:10

دبي (الاتحاد)
نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، محاضرة توعوية حول التزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، وذلك لطلبة البرنامج الصيفي الطلابي الذي تنظّمه القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار (صيفنا أمن وسعادة…ابتكار وقيادة)، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعددٍ من الجهات الخارجية، بالإضافة إلى عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة. وتضمنت المحاضرة التي قدّمها الملازم نابت سلطان الكتبي، مسؤول مبادرة «التزامكم سعادة»، استعراض التزامات الجمهور الرياضي في الملاعب التي ينصُّ عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية. وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تستهدف تعزيز التواصل مع الجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية. ولفت الملازم الكتبي إلى أن مواد القانون الاتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، تضمن تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين ولمختلف المنشآت في الدولة، وذلك وفق معايير وضوابط أمنية متطورة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المُتبعة لتنظيم الجوانب الأمنية في المهرجانات والفعاليات الرياضية بأعلى مستوياتها.

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