الأحد 19 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزارة الأسرة تنظّم العُرس الجماعي لأبناء منطقة القوع

مشاركون في العرس الجماعي (من المصدر)
19 يوليو 2026 11:50

دبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الأسرة العُرس الجماعي الثالث والعشرين لأبناء منطقة القوع في مدينة العين، بمشاركة أكثر من 28 شاباً وشابة من أبناء المنطقة، في مبادرة وطنية تُجسد دعم الدولة للشباب المقبلين على الزواج، وتعزيز استقرار الأسرة، وترسيخ قيم التماسك المجتمعي، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى توفير بدايات أسرية مستقرة تُسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً وازدهاراً، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة والأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031.
ويأتي تنظيم العرس الجماعي امتداداً لنهج وطني راسخ يضع الأسرة في صميم مسيرة التنمية، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في توفير كل المقومات التي تُعزّز استقرارها منذ لحظة تأسيسها، وذلك من خلال دعم وزارة الأسرة لتلك المبادرات التي تيسِّر بداية الحياة الزوجية، وترسِّخ ثقافة مجتمعية تُعلي من قيمة الأسرة باعتبارها الركيزة الأولى لبناء مجتمع مزدهر ومتماسك.

أخبار ذات صلة
وزارة الأسرة تنظم العرس الجماعي الـ23 لأبناء منطقة القوع في العين
ولي عهد رأس الخيمة يحضر العرس الجماعي السادس عشر لـ38 عريساً
وزارة الأسرة
العرس الجماعي
آخر الأخبار
دو بليسيس يطوي صفحة شيماييف ويقترب من استعادة لقب «يو إف سي»
الرياضة
دو بليسيس يطوي صفحة شيماييف ويقترب من استعادة لقب «يو إف سي»
اليوم 12:45
«أبوظبي للتراث» تُطلق مشروع «توثيق الأصناف الجديدة من النخيل»
علوم الدار
«أبوظبي للتراث» تُطلق مشروع «توثيق الأصناف الجديدة من النخيل»
اليوم 12:43
قرقاش: رغم ما تشهده المنطقة من تحديات.. الإمارات تواصل مسيرتها بثقة وثبات
علوم الدار
قرقاش: رغم ما تشهده المنطقة من تحديات.. الإمارات تواصل مسيرتها بثقة وثبات
اليوم 12:30
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية اقتربت لأول مرة من حاجز تريليوني درهم خلال 6 أشهر
علوم الدار
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية اقتربت لأول مرة من حاجز تريليوني درهم خلال 6 أشهر
اليوم 12:13
زايد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح النيادي والشامسي
علوم الدار
زايد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح النيادي والشامسي
اليوم 12:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©