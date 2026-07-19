وزارة الأسرة تنظّم العُرس الجماعي لأبناء منطقة القوع

دبي (الاتحاد)

نظّمت وزارة الأسرة العُرس الجماعي الثالث والعشرين لأبناء منطقة القوع في مدينة العين، بمشاركة أكثر من 28 شاباً وشابة من أبناء المنطقة، في مبادرة وطنية تُجسد دعم الدولة للشباب المقبلين على الزواج، وتعزيز استقرار الأسرة، وترسيخ قيم التماسك المجتمعي، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى توفير بدايات أسرية مستقرة تُسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً وازدهاراً، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة والأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031.

ويأتي تنظيم العرس الجماعي امتداداً لنهج وطني راسخ يضع الأسرة في صميم مسيرة التنمية، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في توفير كل المقومات التي تُعزّز استقرارها منذ لحظة تأسيسها، وذلك من خلال دعم وزارة الأسرة لتلك المبادرات التي تيسِّر بداية الحياة الزوجية، وترسِّخ ثقافة مجتمعية تُعلي من قيمة الأسرة باعتبارها الركيزة الأولى لبناء مجتمع مزدهر ومتماسك.