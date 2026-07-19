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علوم الدار

قرقاش: رغم ما تشهده المنطقة من تحديات.. الإمارات تواصل مسيرتها بثقة وثبات

قرقاش: رغم ما تشهده المنطقة من تحديات.. الإمارات تواصل مسيرتها بثقة وثبات
19 يوليو 2026 12:30

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تواصل مسيرتها التنموية والاقتصادية بثقة وثبات، رغم الظروف الإقليمية الصعبة وما تشهده المنطقة من تحديات.

وقال معاليه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «برغم الظروف الإقليمية الصعبة وما تشهده المنطقة من تحديات، تواصل الإمارات مسيرتها التنموية والاقتصادية بثقة وثبات، متمسكة برؤيتها للمستقبل وقوة النموذج الإماراتي».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قرقاش
أنور قرقاش
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