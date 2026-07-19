قرقاش: رغم ما تشهده المنطقة من تحديات.. الإمارات تواصل مسيرتها بثقة وثبات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تواصل مسيرتها التنموية والاقتصادية بثقة وثبات، رغم الظروف الإقليمية الصعبة وما تشهده المنطقة من تحديات.



وقال معاليه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «برغم الظروف الإقليمية الصعبة وما تشهده المنطقة من تحديات، تواصل الإمارات مسيرتها التنموية والاقتصادية بثقة وثبات، متمسكة برؤيتها للمستقبل وقوة النموذج الإماراتي».





برغم الظروف الإقليمية الصعبة وما تشهده المنطقة من تحديات، تواصل الإمارات مسيرتها التنموية والاقتصادية بثقة وثبات، متمسكة برؤيتها للمستقبل وقوة النموذج الاماراتي. https://t.co/GoosQEsByU — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 19, 2026