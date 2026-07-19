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علوم الدار

عبدالله بن زايد وأيمن الصفدي يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة

عبدالله بن زايد وأيمن الصفدي يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة
20 يوليو 2026 00:56

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وأدان سموه ومعالي أيمن الصفدي، بشدة، الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستدام.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد
أيمن الصفدي
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