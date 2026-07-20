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بتوجيهات حمدان بن محمد.. «تنمية المجتمع» تطلق «خرايف الرطب»

بتوجيهات حمدان بن محمد.. «تنمية المجتمع» تطلق «خرايف الرطب»
20 يوليو 2026 09:48

دبي (الاتحاد) 
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت هيئة تنمية المجتمع إطلاق النسخة السنوية الثانية من مبادرتها المجتمعية «خرايف الرطب» تحت شعار «من نخلنا لأهلنا»؛ بهدف إحياء الموروث التراثي المرتبط بموسم القيظ، وتوزيع المحاصيل الزراعية المحلية على الأسر المستهدفة.
وتشهد المبادرة هذا العام انضمام جهات حكومية رائدة لدعم المنظومة التي تقودها الهيئة، وفي مقدمتهم بنك الإمارات للطعام، وبلدية دبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستهدف الحملة توزيع صناديق الرطب على أكثر من 5000 أسرة مستهدفة، بمشاركة 1000 متطوع مواطن وبالتعاون مع المزارع الوطنية، للإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وتعزيز التلاحم المجتمعي.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن استمرار الهيئة في تنظيم وإطلاق هذه المبادرة تحت شعار «من نخلنا لأهلنا» يعكس دورها المحوري في تمكين الشراكات المجتمعية المستدامة، وقالت: نفخر بريادتنا لتأسيس هذه المبادرة الوطنية، ونرحب هذا العام بتكامل الجهود وانضمام شركائنا من الجهات الحكومية، حيث نسخر شبكة مجالسنا لتكون المظلة الأساسية لإيصال الخير إلى مستحقيه.

تكافل مجتمعي

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أكد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، نائب رئيس مجلس الأمناء في بنك الإمارات للطعام، أن مبادرة «خرايف الرطب» تجسد رؤية مؤسسة بنك الإمارات للطعام في تحويل مواسم الخير والعطاء في مجتمعنا إلى مبادرات تنموية مستدامة تعزّز الأمن الغذائي، وترسخ ثقافة الاستفادة المثلى من الموارد الغذائية، مشيراً إلى الحرص على المشاركة في مبادرات نوعية تجمع بين الحفاظ على الموروث الإماراتي، وتعزيز قيم التكافل المجتمعي، من خلال بناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والمزارعين والمتطوعين، بما يسهم في إيصال الخير إلى مستحقيه.

تنمية المجتمع
حمدان بن محمد
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