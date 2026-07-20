«البلديات والنقل» تستعرض مبادراتها في التنمية الحضرية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دائرة البلديات والنقل في فعاليات الدورة العاشرة من قمة المدن العالمية 2026، التي عُقدت في جمهورية سنغافورة خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو 2026، بحضور نخبة من القيادات الحكومية ورؤساء البلديات ومسؤولي المدن في العالم، واستعرضت خلالها «استراتيجية نمط المعيشة» في أبوظبي لتعزيز جودة الحياة ونهجها المتكامل في تطوير أحياء تضع الإنسان في صميم التخطيط العمراني.

وخلال مشاركته في القمة، عرض المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، رؤية أبوظبي في بناء مجتمعات مرنة ومتكاملة، تدمج مستهدفات جودة الحياة ضمن إطار موحّد يُعزِّز كفاءة التخطيط والتنفيذ. وخلال مشاركته في الجلسة العامة لقيادات مدن المستقبل، التي عُقدت بعنوان «كيف نبني مدناً جديدة؟»، أوضح البلوشي كيف تترجم أبوظبي شعار القمة «مدن صالحة للعيش ومستدامة: تحرّكوا الآن» إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وجاءت مشاركة دائرة البلديات والنقل في القمة ضمن زيارة موسّعة إلى جمهورية سنغافورة، التقى خلالها وفد الدائرة عدداً من الجهات الرائدة للاطلاع على نماذج متقدمة في إدارة استخدامات الأراضي، وتشريعات المباني الخضراء، وتطوير البنية التحتية الذكية، بما يدعم تسريع تنفيذ الخطط التنموية الطموحة للإمارة على المستوى الإقليمي. والتقى وفد الدائرة هوانغ يو نينغ، رئيس الابتكار والتميز الحضري في وزارة التنمية الوطنية السنغافورية، حيث تبادل الجانبان الأفكار والخبرات بشأن السياسات الوطنية لاستخدامات الأراضي، والتشريعات المنظمة للتطوير العمراني. وعقد وفد الدائرة اجتماعاً مع هيئة البناء والتشييد السنغافورية، اطّلع خلاله على المخطط الرئيسي للمباني الخضراء في سنغافورة. وفي إطار توسيع شبكة شراكات الدائرة الدولية، عقد الوفد مباحثات مع شركة «أروب»، إحدى الشركات الاستشارية الهندسية الرائدة، وفريق المناخ وجودة الحياة في مؤسسة «تيماسيك». والتقى الوفد ممثّلين من مركز شنجن لأبحاث التخطيط الحضري وموارد الأراضي، وهو مركز أبحاث متخصّص، لبحث أفضل الممارسات في تطوير بيئات حضرية ذكية وشاملة ومستدامة ترتكز على جودة التخطيط والتصميم. الحياة الحضرية وأبرمت دائرة البلديات والنقل اتفاقية استراتيجية مع «مجموعة إس جي»، الاستشارية المتخصّصة في التطوير الحضري والبنية التحتية، بهدف تعزيز التعاون في تطوير حلول مستقبلية ترتقي بجودة الحياة الحضرية.

تعاون مشترك

وقال عبدالله محمد البلوشي: «يعكس هذا التعاون المشترك حرصنا على تطوير حلول مبتكرة تسهم في رسم مستقبل الحياة الحضرية. ومن خلال توحيد جهودنا والاستفادة من إمكاناتنا وخبراتنا المشتركة، نسعى إلى إرساء معايير جديدة للنمو المستدام، بما يضمن أن تظل مدننا نابضة بالحياة وقادرة على التكيف ومزدهرة للأجيال المقبلة».