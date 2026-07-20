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«تريندز جلوبال» يستشرف مستقبل الإرث الثقافي في حلقة شبابية

«تريندز جلوبال» يستشرف مستقبل الإرث الثقافي في حلقة شبابية
20 يوليو 2026 10:02

أبوظبي (الاتحاد) 
ضمن مشاركته في معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب 2026، وتحت مظلّة الدبلوماسية الثقافية والمعرفية، نظّم «تريندز جلوبال»، التابع لمجموعة تريندز، بالتعاون مع مجلس شباب تريندز، حلقة نقاشية شبابية استثنائية بعنوان «الحفاظ على الإرث الثقافي في العصر الرقمي: كيف يعيد الشباب تعريف التراث»، وذلك في جناح «تريندز» بمركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض، بحضور الشيخ سعود بن علي المعلا، القنصل العام لدولة الإمارات في هونغ كونغ، وعدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بشؤون الهوية والتكنولوجيا الرقمية.
جمعت الحلقة نخبة من الكوادر البحثية الشابة في «تريندز»، إلى جانب قيادات العمل الشبابي والثقافي الإسلامي في هونغ كونغ، لبحث معضلة محورية تتمثل في كيفية تمكين الجيل الرقمي الجديد من استخدام أدوات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والمنصات التفاعلية، لحماية أصالة الماضي، وجعل الإرث الثقافي حياً ومتداولاً بين الأجيال. 
افتتح الجلسة باحثو «تريندز»، روضة المرزوقي، رئيس قطاع التوزيع والمعارض في «تريندز»، ووردة المنهالي، رئيس قطاع الاتصال المؤسّسي، وزايد الظاهري، مدير إدارة التوزيع، وهزاع الحمادي، مدير إدارة المعارض، مؤكدين أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً ملهماً في الموازنة بين الأصالة والمعاصرة. وأشار المتحدثون إلى أن التكنولوجيا لم تَعُد مجرد أداة للرفاهية، بل أصبحت «البنية التحتية الجديدة» التي ستعبر من خلالها الهويات الوطنية والثقافية إلى المستقبل، شريطة أن يقود الشباب هذه العملية بوعي ومسؤولية.
منصة شبابية
واختُتمت التوصيات بالدعوة إلى تأسيس منصة رقمية شبابية تفاعلية مشتركة تجمع الباحثين الشباب من الشرق الأوسط وشرق آسيا، بهدف تبادل التجارب في مجال رقمنة التراث، وتعزيز قيم التسامح الإنساني والتعايش الثقافي.

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