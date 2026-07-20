الإثنين 20 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"شرطة أبوظبي" تنظم جلسة توعية بمخاطر المخدرات في مجلس مدينة زايد

شعار شرطة أبوظبي
20 يوليو 2026 16:56

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسةً توعويةً في مجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة بعنوان "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، وذلك في مجلس مدينة زايد بالظفرة، ضمن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، ومبادرات عام الأسرة 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ الثقافة الوقائية، وتمكين الأسر من حماية أبنائها من مخاطر المخدرات وآثارها على أمن المجتمع واستقراره.

 

وأكد الرائد صالح ربيع سالم الحمادي، من إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الظفرة، أن تعزيز الوعي المجتمعي يمثل أحد أهم محاور الوقاية من المخدرات، مشيرًا إلى أن الأسرة خط الدفاع الأول في حماية الأبناء من السلوكيات الخطرة، من خلال الاحتواء المبكر، وتعزيز الحوار الأسري، وترسيخ القيم الإيجابية التي تسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات.

 

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائقين بسلامة الإطارات ميدانياً
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائقين بسلامة الإطارات ميدانياً

وأوضح أن شرطة أبوظبي تواصل تنفيذ برامجها التوعوية وفق منهجية ترتكز على الشراكة مع مؤسسات المجتمع، بما يعزز الثقافة الأمنية والوقائية، ويرفع مستوى المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أن المجالس المجتمعية تُعد منابر مؤثرة في إيصال الرسائل التوعوية وترسيخ مفاهيم الوقاية بين أفراد المجتمع.

 

واستعرضت الجلسة أبرز أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، والعوامل التي قد تقود إلى التعاطي، وانعكاساتها الصحية والاجتماعية والأمنية، كما سلطت الضوء على جهود شرطة أبوظبي في مجالات المكافحة والوقاية، والتعريف بخدمة "فرصة أمل" الداعمة للعلاج والتأهيل، إلى جانب توعية الحضور بوسائل الإبلاغ عن الحالات المشبوهة عبر "أمان" بالاتصال على الرقم 8002626، أو بإرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال البريد الإلكتروني "aman@adpolice.gov.ae".

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
مكافحة المخدرات
المخدرات
آخر الأخبار
«الإمارات للدراجات» يعزز مكاسبه في الجولة الـ 15 من طواف فرنسا
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يعزز مكاسبه في الجولة الـ 15 من طواف فرنسا
اليوم 18:02
ميديكلينيك مستشفى المدينة
مستشفى ميديكلينيك المدينة يسجل 100 عملية زراعة كلى
اليوم 18:00
العضلات الجميلة تستعرض على مسرح «ذا أجندة»
الرياضة
العضلات الجميلة تستعرض على مسرح «ذا أجندة»
اليوم 18:00
شعار رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي
الأخبار العالمية
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات
اليوم 17:54
«إي آند الإمارات» و«كور42» تتعاونان لتوفير بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«إي آند الإمارات» و«كور42» تتعاونان لتوفير بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي
اليوم 17:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©