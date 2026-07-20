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علوم الدار

رئيس الدولة يهنئ آندي بيرنهام بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة

رئيس الدولة
20 يوليو 2026 16:05

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، معالي آندي بيرنهام بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة.

 

وقال سموه عبر منصة إكس:"أهنئ معالي آندي بيرنهام بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، متمنياً له التوفيق في قيادة بلده نحو مزيد من التقدم، وأتطلع إلى العمل معاً لتعزيز العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا وتطوير آفاق تعاونهما بما يخدم مصالحهما المشتركة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
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