جامعة الإمارات تقود منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل جامعة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى المؤسّسات الأكاديمية والبحثية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التعليم والبحث العلمي والابتكار والتحول المؤسسي، في إطار تنفيذ أجندة الذكاء الاصطناعي 2025-2031، التي تُمثل خريطة طريق لتعزيز قدرات الجامعة في هذا المجال الحيوي، ودعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنيات المتقدمة.

وتعتمد الجامعة نهجاً مؤسسياً شاملاً يدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، والبحث العلمي، والعمليات المؤسّسية، وخدمة المجتمع، بما يُسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الوطنية والعالمية، وإعداد كفاءات وطنية تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لقيادة الاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.

وخلال السنوات الخمس الماضية، نشر باحثو الجامعة أكثر من 1000 بحث علمي في مجالات الذكاء الاصطناعي ضمن قاعدة بيانات Scopus، شملت تطبيقات متقدمة في الرعاية الصحية، والهندسة، والاستدامة البيئية، والتعليم، والعلوم الاجتماعية، إلى جانب أبحاث في التعلم الآلي، والرؤية الحاسوبية، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي التفسيري، والأنظمة الذكية الداعمة لاتخاذ القرار.

وفي إطار إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول الرقمي، اعتمدت الجامعة الذكاء الاصطناعي مُتطلَّباً جامعياً لجميع الطلبة، ابتداءً من العام الأكاديمي 2026/2025، ليصبح الإلمام بأساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته جزءاً من التجربة التعليمية لجميع خريجي الجامعة.

كما تقدم الجامعة خمسة برامج أكاديمية على مستوى البكالوريوس في المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وعلى مستوى الدراسات العُليا، تطرح الجامعة كذلك برنامجين للدراسات العليا، هما ماجستير العلوم في إنترنت الأشياء ودكتوراه المعلوماتية والحوسبة، إلى جانب وحدة تعلّم قصيرة المدى في هندسة أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويبلغ عدد الطلبة في التخصصات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في مرحلة البكالوريوس 2145 طالباً وطالبة، منهم 760 طالباً في بكالوريوس العلوم في أمن المعلومات، و532 طالباً في بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب، و417 طالباً في بكالوريوس العلوم في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، و395 طالباً في بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب، و41 طالباً في بكالوريوس العلوم في رياضيات علم البيانات. كما تضم الجامعة 62 طالباً وطالبة في برامج الدراسات العليا ذات الصلة، منهم 15 طالباً في برنامج ماجستير إنترنت الأشياء، و47 طالباً في برنامج دكتوراه المعلوماتية والحوسبة.

وتدعم هذه المنظومة الأكاديمية نخبة تضم 20 عضواً من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، يعملون على تطوير البرامج الأكاديمية والإشراف على الأبحاث متعددة التخصصات، وربط مخرجاتها باحتياجات القطاعات الحيوية.

الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي

ويُعد مركز الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة مركزاً استراتيجياً لدعم رسالة الدولة في تعزيز الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية المستقبلية.

وقال الدكتور فكري خرباش، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في جامعة الإمارات العربية المتحدة: «يمثّل الذكاء الاصطناعي أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسة في مسيرة الجامعة نحو المستقبل، ونعمل من خلال أجندة الذكاء الاصطناعي 2025-2031 على بناء منظومة متكاملة توظف التقنيات المتقدمة في التعليم والبحث العلمي والعمليات المؤسسية وخدمة المجتمع. وتُركّز الجامعة على إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم الأولويات الوطنية وتسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد القائم على المعرفة». ومن جانبه، قال الدكتور نزار زكي، مدير مركز الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، إن المركز يمثّل منصّة بحثية متقدمة تجمع الخبرات من مختلف التخصصات لتطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

وأضاف أن المركز يواصل توسيع مشاريعه البحثية وشراكاته العلمية، بما يعزّز مكانة جامعة الإمارات بوصفها إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على المستويين الإقليمي والدولي.





