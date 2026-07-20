شرطة أبوظبي تعزز وعي السائقين بسلامة الإطارات ميدانياً

أبوظبي (الاتحاد)

عززت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي وعي السائقين ميدانياً ضمن حملة «صيف بأمان» و«صيف بلا حوادث»، بأهمية سلامة الإطارات والالتزام بإجراءات الوقاية خلال فصل الصيف، وذلك بالتعاون مع مجموعة الفهيم، وكلٍ من ميشلان والمركزية للسيارات والمعدات.

وأكدت أهمية استخدام الإطارات المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، والتحقق من صلاحيتها بشكل دوري، محذرةً من مخاطر استخدام الإطارات الرديئة أو التالفة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، لما قد تسببه من انفجار مفاجئ للإطار وفقدان السيطرة على المركبة، بما يعرض سلامة السائقين ومستخدمي الطريق للخطر.

وركزت المبادرة على توعية السائقين بأهمية الفحص الدوري للإطارات، والتأكد من ضغط الهواء وفق المعدلات الموصى بها، وإجراء الصيانة الوقائية للمركبات، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية، وتعزيز السلامة على الطرق.

وأكدت شرطة أبوظبي استمرارها في تنفيذ المبادرات التوعوية والشراكات المجتمعية الهادفة إلى نشر الثقافة المرورية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى السائقين، بما يدعم الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي»، ويعزز منظومة السلامة المرورية، داعية جميع السائقين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وفحص الإطارات بصورة دورية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما تضمنت المبادرة تقديم فحص مبدئي للإطارات وقياس ضغط الهواء، إلى جانب توزيع هدايا ومطبوعات توعوية اشتملت على إرشادات ونصائح مرورية، والإجابة عن استفسارات السائقين، بما يعزز ثقافة القيادة الآمنة.