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إطلاق «جائزة إرث شرطة دبي» لتوثيق الإرث المؤسّسي والإنساني

علي المنصوري وأحمد الشارد عقب الإعلان عن إطلاق «جائزة إرث شرطة دبي» (من المصدر)
20 يوليو 2026 16:11

دبي (الاتحاد)
أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مبادرة «إرث دبي»، عن إطلاق «جائزة إرث شرطة دبي»، وهي جائزة مؤسّسية داخلية تُعنى بتوثيق الإرث المؤسّسي والإنساني لشرطة دبي، وتسليط الضوء على قصص العطاء والتجارب والإنجازات التي أسهمت في ترسيخ مكانة القوة كمؤسّسة شرطية ريادية على مستوى العالم، إلى جانب تعزيز ثقافة التوثيق وحفظ الذاكرة المؤسسية للأجيال القادمة. جاء ذلك في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في نادي ضباط شرطة دبي، حيث وقّعها من طرف القيادة العامة لشرطة دبي، العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومن طرف مبادرة «إرث دبي»، أحمد سعيد الشارد، المنسق العام للمبادرة. وأكد العميد علي المنصوري، أن إطلاق الجائزة يأتي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفي إطار الحرص على توثيق الإرث الكبير والعريق للقوة التي تم تأسيسها في عام 1956، وساهمت على مدار 70 عاماً في تحقيق نتائج مُتميزة ونوعية رسّخت الاسم والمكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي محلياً وعالمياً في المجال الأمني والشرطي. من جانبه، أشاد أحمد سعيد الشارد، المنسق العام لمبادرة «إرث دبي»، بإطلاق «جائزة إرث شرطة دبي»، مؤكداً أنها تعكس وعياً مؤسّسياً بأهمية التوثيق، وتُجسد التزام شرطة دبي بصون ذاكرتها المؤسسية وحفظ إرثها للأجيال القادمة. ودعت شرطة دبي جميع الفئات المستهدفة إلى المشاركة في الجائزة، من خلال تقديم أعمالهم وفق الفئات والمعايير المعتمدة عبر صفحة شرطة دبي على موقع «إرث دبي»، مؤكدةً أن «جائزة إرث شرطة دبي» تُمثل منصّة مؤسّسية للاحتفاء بالعطاء، وحفظ التاريخ.

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