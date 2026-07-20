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علوم الدار

محمد بن راشد يهنئ آندي بيرنهام بتوليه منصب رئيس الوزراء البريطاني

محمد بن راشد
20 يوليو 2026 16:40

هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أندي بيرنهام بتوليه منصب رئيس الوزراء البريطاني.

وقال سموه عبر منصة إكس:"أهنئ السيد أندي بيرنهام بتوليه منصب رئيس الوزراء البريطاني".
وأضاف سموه:"نتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الاستثنائية التاريخية التي تجمع البلدين لما فيه خير الشعبين الصديقين".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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