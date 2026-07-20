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علوم الدار

"ليوا للرطب" يتوج الفائزين بمزاينة "الخلاص"

"ليوا للرطب" يتوج الفائزين بمزاينة "الخلاص"
20 يوليو 2026 17:16

تحتفي الدورة الثانية والعشرون من فعاليات "ليوا للرطب"، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث، بإنتاج الموسم الحالي من الرطب القادم من مزارع الدولة.
وتوجت اللجنة المنظمة، مساء أمس، الفائزين في مسابقة مزاينة رطب الخلاص، التي سجلت منافسات قوية بين المزارعين الذين تسابقوا لتقديم أجود ما تجود به مزارع الإمارات.
وقام سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، بتسليم الدروع وتتويج الفائزين بالمسابقة بحضور المديرين التنفيذيين في الهيئة والمزارعين والمهتمين بالمزاينات التراثية.
واستقطبت المزاينة مشاركة 43 مزارعاً قدموا 430 كيلوغراماً من الرطب عالي الجودة من إنتاج هذا الموسم، خضعت لتقييم دقيق من قِبل لجان التحكيم وفق معايير وشروط محددة ورصدت اللجنة المنظمة لهذه المسابقة 25 جائزة بقيمة إجمالية بلغت 446 ألف درهم.
وأسفرت النتائج عن انتزاع أحمد خميس حموده خميس العرياني المركز الأول، يليه علي سعيد حمودة العرياني في المركز الثاني، فيما جاء زايد عيسى مبارك عيسى المنصوري في المركز الثالث.
وتستمر فعاليات "ليوا للرطب" في استقبال الزوار حتى 23 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، مواصلة دورها الريادي في دعم الاستدامة الزراعية، والارتقاء بجودة الإنتاج المحلي، والاحتفاء بالموروث التراثي الأصيل للدولة. 

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