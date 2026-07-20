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علوم الدار

انخفاض درجات الحرارة في مناطق ساحلية غداً

أبوظبي
20 يوليو 2026 17:42

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 18:34 والمد الثاني 06:27، والجزر الأول عند الساعة 11:32 والجزر الثاني عند الساعة 00:54.

بحر عمان خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعه 22:14 والمد الثاني 04:28، والجزر الأول عند الساعة 08:03 والجزر الثاني عند الساعة 49:21.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.

المدينة                 الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                     41 32 80 25

دبي                          39 33 75 20

الشارقة                     41 30 80 25

عجمان                      38 33 85 40

أم القيوين                   37 28 85 35

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رأس الخيمة                42 30 80 25

الفجيرة                      39 32 85 40

العـين                        46 33 45 15

ليوا                           47 31 60 10

الرويس                      41 30 60 40

السلع                          44 31 70 10

دلـمـا                          40 32 80 30

طنب الكبرى / الصغرى  37 31 85 45

أبو موسى                    35 31 85 45.

المصدر: وام
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