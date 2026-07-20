محمد بن راشد: أعظم إرث ليس ما نتركه لأبنائنا.. بل ما نتركه فيهم

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل الخيري الذي يقوم به سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «أعظم إرث ليس ما نتركه لأبنائنا.. بل ما نتركه فيهم».

وأضاف سموه: «محمد بن راشد بن محمد.. فخور بطريقك وطريقتك في عمل الخير».





أعظم إرث ليس ما نتركه لأبنائنا.. بل ما نتركه فيهم ..



محمد بن راشد بن محمد .. فخور بطريقك وطريقتك في عمل الخير.. pic.twitter.com/bT6uqGNn6b — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 20, 2026