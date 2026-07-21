"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الثلاثاء.

وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 28.3 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.