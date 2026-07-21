«التعليم والمعرفة - أبوظبي» تعزّز جاهزية طلبة بعثات 2026

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، برنامج «تعزيز جاهزية المبتعثين»، مطوّرةً برنامجها السنوي لما قبل الابتعاث إلى نموذج متكامل، حيث يمكّن طلبة بعثات أبوظبي من التعامل مع متطلبات الدراسة والحياة في الخارج، وتمثيل دولة الإمارات بكل ثقة ومسؤولية.

وينسجم البرنامج مع أولويات الدائرة الرامية لتعزيز الهوية الوطنية، ودعم صحة الطلبة وسلامتهم المتكاملة، وإعداد كفاءات وطنية جاهزة للمستقبل، من خلال تزويدهم بالمهارات والقدرات والقيم التي تمكنهم من التكيف والنجاح في بيئة عالمية سريعة التغير.

وطوّر البرنامج بالتعاون مع 19 شريكاً من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع، إلى جانب عدة سفارات دولية وعدد من الخريجين والخبراء المختصين لتوفير منظومة دعم متكاملة ترافق الطلبة قبل مغادرتهم وطوال رحلتهم الأكاديمية، وتدعم انتقالهم إلى وجهاتهم الدراسية. كما يرتكز البرنامج على أربعة محاور رئيسية تشمل ترسيخ الهوية الوطنية والمواطنة العالمية، وتعزيز الرفاه والسلامة المتكاملة، وإعداد الطلبة لتمثيل دولة الإمارات بصورة مسؤولة ومشرّفة، مع تعزيز وعيهم بالسلامة، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم الحياتية الأساسية، بما في ذلك ثقافة الوعي المالي، والإدارة الذاتية، واتخاذ القرار، والقدرة على التكيف.

ويشمل البرنامج أسبوعين من الإعداد المكثف قبل المغادرة، يكتسب خلالهما الطلبة المعارف والمهارات والثقة اللازمة للتكيف مع متطلبات الدراسة والعيش في الخارج. ومن خلال ورش العمل التفاعلية، يطور الطلبة مهارات أساسية تشمل وعيهم بالثقافات الأخرى، كما يولي البرنامج أهمية لدور الأسرة.



