الثلاثاء 21 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التعليم والمعرفة - أبوظبي» تعزّز جاهزية طلبة بعثات 2026

«التعليم والمعرفة - أبوظبي» تعزّز جاهزية طلبة بعثات 2026
21 يوليو 2026 09:01

أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، برنامج «تعزيز جاهزية المبتعثين»، مطوّرةً برنامجها السنوي لما قبل الابتعاث إلى نموذج متكامل، حيث يمكّن طلبة بعثات أبوظبي من التعامل مع متطلبات الدراسة والحياة في الخارج، وتمثيل دولة الإمارات بكل ثقة ومسؤولية.
وينسجم البرنامج مع أولويات الدائرة الرامية لتعزيز الهوية الوطنية، ودعم صحة الطلبة وسلامتهم المتكاملة، وإعداد كفاءات وطنية جاهزة للمستقبل، من خلال تزويدهم بالمهارات والقدرات والقيم التي تمكنهم من التكيف والنجاح في بيئة عالمية سريعة التغير.
وطوّر البرنامج بالتعاون مع 19 شريكاً من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع، إلى جانب عدة سفارات دولية وعدد من الخريجين والخبراء المختصين لتوفير منظومة دعم متكاملة ترافق الطلبة قبل مغادرتهم وطوال رحلتهم الأكاديمية، وتدعم انتقالهم إلى وجهاتهم الدراسية. كما يرتكز البرنامج على أربعة محاور رئيسية تشمل ترسيخ الهوية الوطنية والمواطنة العالمية، وتعزيز الرفاه والسلامة المتكاملة، وإعداد الطلبة لتمثيل دولة الإمارات بصورة مسؤولة ومشرّفة، مع تعزيز وعيهم بالسلامة، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم الحياتية الأساسية، بما في ذلك ثقافة الوعي المالي، والإدارة الذاتية، واتخاذ القرار، والقدرة على التكيف.
ويشمل البرنامج أسبوعين من الإعداد المكثف قبل المغادرة، يكتسب خلالهما الطلبة المعارف والمهارات والثقة اللازمة للتكيف مع متطلبات الدراسة والعيش في الخارج. ومن خلال ورش العمل التفاعلية، يطور الطلبة مهارات أساسية تشمل وعيهم بالثقافات الأخرى، كما يولي البرنامج أهمية لدور الأسرة.

التعليم والمعرفة
آخر الأخبار
«غرف دبي» تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد شنغهاي للصناعة والتجارة
اقتصاد
«غرف دبي» تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد شنغهاي للصناعة والتجارة
اليوم 12:20
«الدار» تُطلق مشروع «ذا كانوبيز» في «ياس بوينت»
اقتصاد
«الدار» تُطلق مشروع «ذا كانوبيز» في «ياس بوينت»
اليوم 12:19
«فيتش» تمنح بنك الاستثمار تصنيف «BBB+»
اقتصاد
«فيتش» تمنح بنك الاستثمار تصنيف «BBB+»
اليوم 12:19
إلهام شاهين تعود إلى السينما
الترفيه
إلهام شاهين تعود إلى السينما
اليوم 12:14
«مهرجان الشيخ زايد الصيفي».. مختبر للابتكار
الترفيه
«مهرجان الشيخ زايد الصيفي».. مختبر للابتكار
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©