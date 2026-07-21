«جائزة أبوظبي» تكرّم المدارس الفائزة

أبوظبي (وام)

اختتمت جائزة أبوظبي جولة زار خلالها ممثلوها المدارس الفائزة في مسابقتها، التي نُظمت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتسليمها الجوائز تقديراً لجهودها المتميزة في دعم حملة الترشيحات، وتعزيز ثقافة الخير والعطاء والتقدير داخل المجتمع المدرسي.

وشملت الجولة كلاً من: روضة المسك، ومجمع زايد التعليمي - محمد بن زايد، ومدرسة جويرية بنت الحارث (المرحلة الأولى)، ومدرسة القرية (الحلقة الأولى)، ومدرسة المدار الدولية، ومدرسة مزيد، وذلك من بين 50 مدرسة شاركت في المبادرة على مستوى إمارات الدولة السبع.

وشهدت الدورة تقديم أكثر من 15 ألف ترشيح، بما يزيد على ضعفي عدد الترشيحات المقدمة في الدورة الماضية، فيما عكست المدارس المُكرّمة مستويات استثنائية من التفاعل، إذ تجاوزت نسبة الترشيحات فيها 100% من عدد الطلبة.

وحققت هذه المدارس مستويات متميزة في التفاعل مع المبادرة من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة التوعوية والتفاعلية على مدار العام الدراسي، والتي أسهمت في تشجيع الطلبة على المشاركة في حملة الترشيحات، وتعريفهم بأهمية تقدير الأفراد الذين يسهمون في خدمة المجتمع ويتركون أثراً إيجابياً في حياة الآخرين.