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برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. «أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني» يحتفل بتخريج دفعة 2026 اليوم

برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. «أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني» يحتفل بتخريج دفعة 2026 اليوم
21 يوليو 2026 09:46

أبوظبي (الاتحاد) 
برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، يحتفل مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مركز أدنيك أبوظبي، اليوم، بتخريج 1.282 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2025 - 2026، من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بفروعها في أبوظبي والعين والظفرة. 

 

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يُكرّم خلال الحفل المتفوقون الحاصلون على معدل 98% فأعلى، وعددهم 72 طالباً وطالبة، تقديراً لتميّزهم الأكاديمي وإنجازاتهم العلمية، وما أظهروه من تفوق واجتهاد طوال مسيرتهم التعليمية. 
وتقدّم الدكتور مبارك سعيد الشامسي، رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي ثمرةً للدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، وحرصها على إعداد أجيال وطنية مؤهلة وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار.
 وأكد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تواصل دورها في إعداد الكفاءات الوطنية الشابة، من خلال منظومة تعليمية متطورة تجمع بين التميز الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يواكب متطلبات سوق العمل، ويدعم توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.
ويتخلّل الحفل عرض مرئي يستعرض مسيرة الطلبة الخريجين خلال سنوات دراستهم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويؤدّي الطلبة خلال الحفل قسم الولاء للوطن، ويلقي ممثل عن الخريجين كلمة يعبّر فيها عن اعتزاز الطلبة بما حققوه من إنجازات، وامتنانهم للقيادة الرشيدة ولأسرهم ومعلميهم الذين أسهموا في دعم مسيرتهم التعليمية.
وتُعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من المؤسسات التعليمية الرائدة في دولة الإمارات، حيث توفر للطلبة منهاجاً دراسياً متقدماً يضم ثلاثة مسارات رئيسية، هي برنامج العلوم المتقدمة، والمسار المتقدم، والمسار العام.
صُمّمت هذه المسارات لتلبية اهتمامات الطلبة وطموحاتهم المستقبلية، وتمكينهم من التميز في مجالات متنوعة تشمل الهندسة والهندسة التطبيقية والعلوم الصحية والحوسبة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للمشاركة بفاعلية في بناء اقتصاد المستقبل، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

أبوظبي
ذياب بن محمد بن زايد
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