سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى «الشؤون الخارجية» في الهند

نيودلهي (وام)

قدّم عبدالله النعيمي نسخة من أوراق اعتماده سفيراً للإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند إلى القائم بأعمال رئيس المراسم بوزارة الشؤون الخارجية الهندية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة نيودلهي. وتمنى القائم بأعمال رئيس المراسم بوزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الهند للسفير النعيمي التوفيق في أداء مهام عمله وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه بما يسهم في تنمية العلاقات الثنائية. من جهته، أعرب السفير النعيمي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية الهند، وأكد حرصه على تعزيز العلاقات بما يدعم أواصر الصداقة.