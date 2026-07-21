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خلال الأعوام الـ5 الماضية.. 88 مشروعاً إنشائياً نفّذتها «شرطة دبي»

خلال الأعوام الـ5 الماضية.. 88 مشروعاً إنشائياً نفّذتها «شرطة دبي»
21 يوليو 2026 11:29

دبي (الاتحاد)

اطّلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على نتائج الأداء التي حققتها الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والتي حافظت على نسبة 99% في مؤشر كفاءة التخطيط في إدارة الموارد والممتلكات على مستوى القوة خلال عامي 2024 و2025، إلى جانب تنفيذ 88 مشروعاً إنشائياً خلال الأعوام الخمسة الماضية، وإنجاز مشاريع ابتكارية وتطويرية نوعية عززت كفاءة منظومة الدعم اللوجستي، وأسهمت في دعم جاهزية العمل الشرطي، وتوفير مبانٍ ومرافق مُستدامة الخدمات وذات كفاءة عالية في مجال الطاقة، وتُعزز بيئة العمل وجودة الحياة للموظفين والمتعاملين. جاء ذلك، خلال تفقد معاليه للإدارة العامة للدعم اللوجستي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، وعدد من الضباط. وأكد معالي الفريق المري أن تطوير منظومة الدعم اللوجستي، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة التميز، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات حكومة دبي نحو الريادة في العمل الحكومي. واستهل معاليه الجولة التفقدية ضمن برنامج التفتيش السوي، بالاطلاع على المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية للإدارة العامة للدعم اللوجستي، حيث حققت الإدارة نتائج متميزة في الأداء المؤسسي، وحافظت على نسبة 99% في مؤشر كفاءة التخطيط في إدارة الموارد والممتلكات.

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وعرضت الإدارة العامة للدعم اللوجستي خلال برنامج التفتيش السنوي نتائج تفاصيل «مؤشرات الأداء»، حيث سجل استطلاع الرأي حول رضا الموردين نسبة 93.8 %، والرضا الوظيفي الداخلي 99.3 %، ونسبة رضا المستفيدين عن خدمات التموين 99.9 %، ونسبة رضا موظفي شرطة دبي عن مزايا بطاقة إسعاد 91.5 % ونسبة رضا أعضاء نادي الضباط عن الخدمات المقدمة 97.7 %، بما يعكس كفاءة منظومة العمل اللوجستي.

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