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لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.. «غرفة دبي» تُطلق مجلس الأعمال الكيني

لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.. «غرفة دبي» تُطلق مجلس الأعمال الكيني
21 يوليو 2026 12:40

دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تأسيس مجلس الأعمال الكيني؛ بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دبي وكينيا. وشهد الاجتماع الأول للمجلس، الذي عُقد في مقر غرف دبي، مناقشة موسّعة تناولت سُبل تعزيز الروابط الاستثمارية، واستكشاف فرص الأعمال البينية الواعدة.
وتطرّق الاجتماع إلى آليّات تعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال في كينيا ودبي، وسُبل مشاركة الخبرات والبيانات، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات الأعمال الثنائية.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: مجلس الأعمال الكيني الجديد يمثّل منصةً مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين دبي وكينيا، وسيؤدِّي دوراً محورياً في استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات.
يعكس تأسيس مجلس الأعمال الكيني المكانة المتنامية التي تحظى بها دبي كمركز عالمي للشركات والمستثمرين الكينيين، إذ انضمت 146 شركة كينية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الكينية النشطة المسجّلة بعضوية الغرفة إلى 587 شركة بنهاية 2025، بنمو 9.7% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وكينيا 13.6 مليار درهم في عام 2025، بنمو 2.1% على أساس سنوي.

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