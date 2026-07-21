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اقتصاد

«اقتصادية رأس الخيمة» تُنجز 25 ألف معاملة إلكترونية خلال النصف الأول

مواطن ينجز معاملة إلكترونية عبر «منصة أعمال رأس الخيمة» (من المصدر)
21 يوليو 2026 12:43

رأس الخيمة (الاتحاد)
حققت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، نتائج متميزة في منظومة خدماتها الرقمية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أنجزت 25 ألفاً و622 معاملة إلكترونية بنسبة إنجاز بلغت 100% إلكترونياً.
وسجّلت الدائرة نسبة رضا للمتعاملين بلغت 96%، إلى جانب إصدار 2465 تصريحاً تجارياً بتصنيفاته المختلفة، ما يعكس كفاءة خدماتها الإلكترونية ودورها في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تجربة المستثمرين وروّاد الأعمال في الإمارة. وتوفّر الدائرة أكثر من 47 خدمة إلكترونية تلبّي احتياجات مجتمع الأعمال والمستثمرين، وتمكّن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة وعلى مدار الساعة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، وذلك ضمن منظومة رقمية متكاملة تسهم في اختصار الوقت والجهد، وتدعم تنافسية بيئة الأعمال في رأس الخيمة.

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