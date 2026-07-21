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علوم الدار

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشارقة الرقمية

حاكم الشارقة
21 يوليو 2026 14:02

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشارقة الرقمية.

 

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ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشارقة الرقمية، ويُصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بقراراتٍ منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية للدائرة بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

 

المصدر: وام
سلطان القاسمي
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