الثلاثاء 21 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

في مجلس مدينة زايد.. شرطة أبوظبي تعزّز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات

في مجلس مدينة زايد.. شرطة أبوظبي تعزّز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات
21 يوليو 2026 14:19

أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسةً توعويةً في مجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة بعنوان «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، وذلك في مجلس مدينة زايد بالظفرة، ضمن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، ومبادرات عام الأسرة 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ الثقافة الوقائية، وتمكين الأسر من حماية أبنائها من مخاطر المخدرات وآثارها على أمن المجتمع واستقراره.
وأكد الرائد صالح ربيع سالم الحمادي، من إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الظفرة، أن تعزيز الوعي المجتمعي يمثل أحد أهم محاور الوقاية من المخدرات، مشيرًا إلى أن الأسرة خط الدفاع الأول في حماية الأبناء من السلوكيات الخطرة، من خلال الاحتواء المبكر، وتعزيز الحوار الأسري، وترسيخ القيم الإيجابية التي تسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات.
وأوضح أن شرطة أبوظبي تواصل تنفيذ برامجها التوعوية وفق منهجية ترتكز على الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع، بما يعزز الثقافة الأمنية والوقائية، ويرفع مستوى المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أن المجالس المجتمعية تُعد منابر مؤثرة في إيصال الرسائل التوعوية وترسيخ مفاهيم الوقاية بين أفراد المجتمع.
واستعرضت الجلسة أبرز أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، والعوامل التي قد تقود إلى التعاطي، وانعكاساتها الصحية والاجتماعية والأمنية، كما سلطت الضوء على جهود شرطة أبوظبي في مجالات المكافحة والوقاية، والتعريف بخدمة «فرصة أمل» الداعمة للعلاج والتأهيل، إلى جانب توعية الحضور بوسائل الإبلاغ عن الحالات المشبوهة عبر «أمان».
تفاعل
شهد المجلس تفاعلًا من الحضور عبر عدد من المداخلات والاستفسارات المتعلقة بسبل الوقاية، وتعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء، فيما دعا المشاركون إلى تكثيف إقامة المجالس والمحاضرات التوعوية في مختلف المناطق، لما لها من أثر ملموس في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الشراكة في الوقاية من المخدرات.

أخبار ذات صلة
مدير «المهام الخاصة» يتفقّد جاهزية «التدريب التخصصي» بشرطة أبوظبي
"شرطة أبوظبي" تنظم جلسة توعية بمخاطر المخدرات في مجلس مدينة زايد
مجلس مدينة زايد
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
مصرف الشارقة الإسلامي
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يؤكد التزامه بدعم منظومة الدفع الوطنية «جيوَن»
اليوم 16:34
«دبي الصناعية» تستقطب استثماراً بقيمة 150 مليون درهم لمجموعة طلال
اقتصاد
«دبي الصناعية» تستقطب استثماراً بقيمة 150 مليون درهم لمجموعة طلال
اليوم 16:33
353.5 مليون درهم مبالغ ضريبية استردها 4 آلاف مواطن عن بناء مساكنهم الجديدة في 6 أشهر
اقتصاد
353.5 مليون درهم مبالغ ضريبية استردها 4 آلاف مواطن عن بناء مساكنهم الجديدة في 6 أشهر
اليوم 16:14
ليوا للرطب يتوج الفائزين في مسابقتي "الفرض" و"أجمل مخرافة"
علوم الدار
ليوا للرطب يتوج الفائزين في مسابقتي "الفرض" و"أجمل مخرافة"
اليوم 16:01
9 نصائح لتخفيف «السُّعال الليلي»
الترفيه
9 نصائح لتخفيف «السُّعال الليلي»
اليوم 15:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©