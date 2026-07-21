بسريّة تامة وخصوصية مُطلَقة.. «مكافحة المخدرات» يرسّخ منظومة وقائية وعلاجية مستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

رسّخ الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، منظومة استراتيجية متكاملة تهدف إلى حماية المجتمع بكل أفراده من آفة المخدرات، عبر تنسيق الجهود الأمنية والوقائية والعلاجية وفق أعلى معايير السريّة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، والتي جعلت من الإنسان وتمكينه وجودة حياته الأولوية القصوى لكل برامج التنمية.

ويعزّز الجهاز الحصون الفكرية والأمنية الكفيلة بمواجهة التحديات التي تفرضها تطورات العصر المتسارعة، سواء اجتماعياً أو رقمياً، وتتخذ فيه الأخطار المحدقة بالشباب والناشئة أشكالاً مستحدثة تتطلب ترسيخاً للوعي وتعزيزاً للمسؤولية والشراكة المجتمعية للتصدي لها.

وأطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، خدمة «حصن» على الرقم (80044)، والتي تُمثل نظاماً شاملاً ونافذة حضارية لتقديم طلب الدعم العلاجي، والتأهيلي على مدار الساعة، في تجسيد واقعي لالتزام الدولة الراسخ بمدِّ يد العون لأفراد المجتمع، وبناء الثقة معهم وفتح أبواب الأمل أمامهم، مستندةً في ذلك إلى رؤية تشريعية وإنسانية فريدة تنظر إلى المتعاطي كإنسان يحتاج إلى الإنقاذ والرعاية والدعم.

المعركة الحقيقية

وتنطلق خدمة «حصن» في شقِّها التوعوي من إيمان الجهاز، بأن المعركة الحقيقية ضد السموم تبدأ ببناء الفكر وتوجيه الوعي، فالوقاية تبدأ بالكلمة الواعية والرسالة الصادقة، حيث يعمل الجهاز من خلال هذه الخدمة على تقديم المعرفة الصحيحة والدقيقة لكل من يطلب الاستشارة عبر خدمة «حصن»، من مختلف الفئات، سواء الشباب أو الأُسر، وذلك عبر مختصين وخبراء قادرين على نقل أفضل الخبرات حول أفضل الأساليب الإيجابية والملهمة في التعامل مع تحديات تتعلق بمكافحة الآفة.

تمكين الأُسر

وتوفر خدمة «حصن» منظومة دعم متكاملة للآباء والأمهات، تهدف إلى تقديم الدعم لهم لبناء جسور الحوار والثقة والاحتواء داخل البيت، لما تُمثله الأسرة المتماسكة والمستقرّة من ركيزة أساسية وضمانة كبرى لحماية الأبناء من السلوكيات الخطرة. ومن خلال التواصل مع الخدمة، يمكن للأُسر الحصول على إرشادات علمية وعيادية حول كيفية رصد التغيرات السلوكية أو النفسية المبكرة لدى الأبناء، وكيفية التعامل معها بمرونة نفسية، بعيداً عن الهلع أو الإنكار. إن الهدف التوعوي الموجّه للأسرة هو تحويل كل منزل في دولة الإمارات إلى حصن أمان قادر على استشراف المخاطر وحماية عقول أبنائه.

وتعمل خدمة «حصن» على تقديم التوعية بكيفية التصدي لشبكات الترويج الرقمي التي تستهدف فئة الشباب والمراهقين، وتوعية الأهل بطُرق ترسيخ الثقة بالنفس لدى الأبناء، وتشجيعهم على اتخاذ المواقف الصحيحة والمسؤولة، وأساليب تعليم الشباب بأن القوة الحقيقية لا تكمن في التقليد والانجراف وراء المظاهر التضليلية، بل في الوعي الذاتي والقدرة الصلبة على قول «لا» قاطعةً لكل ما يهدد صحتهم ومستقبلهم.

المنظومة العلاجية

يفتح الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، من خلال خدمة «حصن»، أبواباً واسعة من الأمل والتعافي لكل من وقع في فخ الإدمان، متجاوزاً المفهوم التقليدي للمكافحة الأمنية نحو الرعاية الطبية والإنسانية الشاملة، حيث يوفّر الجهاز من خلال الاتصال على الرقم (80044) وطلب الدعم نظاماً علاجياً وتأهيلياً متقدماً يُدار بالتعاون مع أرقى المراكز الطبية والمؤسسات الوطنية المتخصّصة في الدولة.

ولا ينتهي علاج الإدمان بانتهاء مرحلة التطهير من السموم، بل تتواصل الرحلة لإعادة بناء شاملة لشخصية الفرد وسلوكه اليومي، وهنا يأتي الدور المحوري للبرامج التأهيلية الشاملة التي يوفّرها الجهاز عبر مراكز التأهيل المتخصصة في الدولة، وتشمل هذه البرامج التأهيل النفسي والسلوكي، وتطوير المهارات الحياتية والمرونة النفسية لتمكين المتعافي من مواجهة ضغوط الحياة دون الانتكاس، إضافة إلى التأهيل الاجتماعي والأُسري للعمل على إصلاح العلاقات الأسرية المتضررة، وتدريب الأُسر على كيفية احتواء الفرد بعد تعافيه ودعمه في رحلته الجديدة.