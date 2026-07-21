مدير «المهام الخاصة» يتفقّد جاهزية «التدريب التخصصي» بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تفقّد اللواء سعيد محمد الكعبي، مدير قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي، جاهزية قسم التدريب التخصّصي بالقطاع، وذلك في إطار حرصه على متابعة منظومة التدريب التخصّصي، والوقوف على استعداداتها لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية، بما يعزّز جاهزية الكوادر الأمنية ويرتقي بكفاءتها. وأكد اللواء الكعبي، خلال الزيارة، أهمية المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة في تنفيذ البرامج التدريبية التخصّصية، بما يسهم في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية وفق أفضل الممارسات التدريبية، وبما يلبي متطلبات العمل الشرطي والأمني. وشملت الزيارة جولة ميدانية في المرافق والقاعات التدريبية، اطلع خلالها على التجهيزات والإمكانات المتوفرة، واستمع إلى شرح حول البرامج التدريبية التخصصية وآليات تنفيذها، ودورها في تنمية مهارات المنتسبين ورفع جاهزيتهم الميدانية.