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"طرق دبي" تطور إنارة 30 جسراً للمشاة بتقنيات ذكية

"طرق دبي" تطور إنارة 30 جسراً للمشاة بتقنيات ذكية
21 يوليو 2026 16:46

شرعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في تنفيذ مشروع لتطوير أنظمة إنارة 30 جسراً للمشاة في أنحاء الإمارة ضمن مبادرة "إسعاد الناس"، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة المشاة ورفع مستوى الراحة وتحسين تجربة التنقل بما يدعم جودة الحياة ويرسخ مكانة دبي مدينة ذكية ومستدامة تعتمد أحدث الحلول المبتكرة في تطوير بنيتها التحتية.

 

ويعتمد المشروع على تزويد الجسور بأنظمة إنارة حديثة موفرة للطاقة من نوع "LED" تعمل بتقنيات استشعار الحركة حيث تضيء تلقائياً عند استخدام الجسر من قبل المشاة بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان خلال الفترات المسائية.

 

وأكدت الهيئة أن المشروع يندرج ضمن جهودها الرامية إلى دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل لأصولها وإطالة عمرها التشغيلي إضافة إلى توفير بيئة تنقل أكثر أماناً وراحة لجميع مستخدمي مرافق الطرق.

 

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وأجرت الهيئة دراسات ومسحاً ميدانياً شاملاً للجسور المستهدفة مستخدمة أجهزة متخصصة لقياس شدة الإضاءة وتقييم الاحتياجات الفنية لكل موقع بما يضمن توفير مستويات إنارة تتوافق مع المواصفات المعتمدة وتعزز كفاءة البنية التحتية.

 

وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ أعمال الإنارة في 21 جسراً للمشاة على أن يكتمل المشروع بالكامل خلال الربع الرابع من عام 2026 فيما تواصل الهيئة تطوير منظومات إنارة الطرق والمنشآت عبر توظيف أحدث التقنيات الملائمة للظروف البيئية بما يدعم مستهدفات الاستدامة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لسكان دبي وزوارها.

المصدر: وام
سلامة المشاة
طرق دبي
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