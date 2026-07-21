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الطقس المتوقع غداً في الإمارات

الطقس المتوقع غداً في الإمارات
21 يوليو 2026 16:43

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، شرقاً وشمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

 

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي والبحر خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 19:15 والمد الثاني عند الشاعة 07:40 والجزرالأول عند الساعة 11:59 والجزر الثاني عند الساعة 02:30.

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وفي بحر عمان يكون البحر خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14:52 والمد الثاني عند الساعة 06:06 والجزر الأول عند الساعة 08:53 والجزر الثاني عند الساعة 22:54.

المصدر: وام
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