الأربعاء 22 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مقابلات شخصية للطلبة المرشحين لأكاديمية شرطة دبي

عبدالله المري خلال المقابلات (من المصدر)
22 يوليو 2026 00:55

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على «هرمز»
«نافس»: استثناء فئات من «زوجات المواطنين» من شرط عدد الأبناء

تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إجراءات المقابلات الشخصية مع للطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي، ضمن دورة مرشّحي الضباط الدفعة 38، ودورة المرشّحات الحادية عشرة للعنصر النسائي، وذلك في نادي الضباط، بحضور اللواء عيد حارب محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، رئيس لجنة المقابلات الشخصية، والعميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد خبير أول راشد لوتاه، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد سلطان العويص، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز ديرة، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد حمد بن دعفوس المنصوري، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، وعدد من الضباط. 
وتلقّت لجنة المقابلات الشخصية مع الطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي، 2406 طلبات من المرشّحين والمرشّحات للالتحاق. 
من جانبه، أكد اللواء عيد حارب بن ثاني، أن اللجنة باشرت مقابلة الطلبة من العنصرين، الرجالي والنسائي، ممّن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، التي أصبحت اليوم وجهة لكل المواطنين من الشباب والشابات.

أكاديمية شرطة دبي
دبي
الإمارات
شرطة دبي
عبدالله خليفة المري
عبدالله المري
آخر الأخبار
طائرة حربية تقلع من على متن حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار على موانئ إيران في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: تأمين عبور 900 سفينة في «هرمز» منذ مايو
22 يوليو 2026
انتشار جنود الجيش اللبناني في قرية «زوطر الغربية» جنوب لبنان - رويترز
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يحذِّر من عرقلة الانتشار في «المناطق التجريبية»
22 يوليو 2026
فلسطينيون في موقع غارة إسرائيلية بمدينة غزة - أ ف ب
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمناً للفلسطينيين في غزة
22 يوليو 2026
من آثار الفيضانات بولاية نورستان في أفغانستان
الأخبار العالمية
البحث عن عشرات المفقودين جراء فيضانات أفغانستان
22 يوليو 2026
سفينة تجارية في مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
«الطاقة الدولية»: وقف الحرب وفتح «هرمز» ضروريان لتجنب تدهور أمن الطاقة
22 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©