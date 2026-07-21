مقابلات شخصية للطلبة المرشحين لأكاديمية شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إجراءات المقابلات الشخصية مع للطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي، ضمن دورة مرشّحي الضباط الدفعة 38، ودورة المرشّحات الحادية عشرة للعنصر النسائي، وذلك في نادي الضباط، بحضور اللواء عيد حارب محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، رئيس لجنة المقابلات الشخصية، والعميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد خبير أول راشد لوتاه، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد سلطان العويص، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز ديرة، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد حمد بن دعفوس المنصوري، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، وعدد من الضباط.

وتلقّت لجنة المقابلات الشخصية مع الطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي، 2406 طلبات من المرشّحين والمرشّحات للالتحاق.

من جانبه، أكد اللواء عيد حارب بن ثاني، أن اللجنة باشرت مقابلة الطلبة من العنصرين، الرجالي والنسائي، ممّن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، التي أصبحت اليوم وجهة لكل المواطنين من الشباب والشابات.