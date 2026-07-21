«الطوارئ والأزمات» و«شرطة الشارقة» يتعاونان في الجاهزية

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوةٍ تدعم تكامل المنظومة الأمنية والوقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، استقبل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة الشارقة، ترأسه العقيد أحمد السويدي، مدير إدارة استمرارية الأعمال. وتأتي هذه الزيارة ضمن مستهدفات الشراكة الوطنية الرامية إلى توحيد الرؤى وتبادل الخبرات النوعية، ورفع مستويات الاستعداد المؤسسي لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية وضمان مرونة العمليات المشتركة.

واستعرض المركز أمام الوفد الزائر نموذج أبوظبي الرائد في حوكمة استمرارية الأعمال، مسلطاً الضوء على البنية التكنولوجية المتقدمة والأنظمة الذكية، التي تدعم اتخاذ القرار وتضمن كفاءة الاستجابة السريعة أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث. كما شملت الزيارة الاطلاع على الأطر الحيوية لتصميم وتنفيذ التدريبات التخصّصية والتمارين المشتركة، والتعرف عن قرب على هيكلية إدارة العمليات بالمركز وآلية عملها المبتكرة في رصد ومتابعة الأحداث والتحكم بها.

من جهتها، قالت شيخة خميس العزيزي، مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمة البديلة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: شكّلت هذه الزيارة فرصة قيّمة لاستعراض ريادة نموذج أبوظبي في تطبيق المعايير القياسية للاستدامة التشغيلية، ومشاركة آلياتنا الرقمية المتقدمة لتقييم المخاطر وقياس مستويات الامتثال.

واختتم الوفد زيارته بجولة ميدانية تفقدية شملت المرافق التشغيلية، اطلع خلالها عن كثب على منظومة العمل اليومي والجاهزية الفورية في مختلف الحالات، معرباً عن عميق تقديره للجهود الاستثنائية التي يقودها المركز في تبني الحلول الاستباقية، ودوره المحوري في صياغة مفهوم جديد لمرونة واستدامة الخدمات الحيوية.