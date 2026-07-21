الأربعاء 22 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الطوارئ والأزمات» و«شرطة الشارقة» يتعاونان في الجاهزية

«الطوارئ والأزمات» و«شرطة الشارقة» يتعاونان في الجاهزية
22 يوليو 2026 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على «هرمز»
«نافس»: استثناء فئات من «زوجات المواطنين» من شرط عدد الأبناء

في خطوةٍ تدعم تكامل المنظومة الأمنية والوقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، استقبل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة الشارقة، ترأسه العقيد أحمد السويدي، مدير إدارة استمرارية الأعمال. وتأتي هذه الزيارة ضمن مستهدفات الشراكة الوطنية الرامية إلى توحيد الرؤى وتبادل الخبرات النوعية، ورفع مستويات الاستعداد المؤسسي لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية وضمان مرونة العمليات المشتركة.
واستعرض المركز أمام الوفد الزائر نموذج أبوظبي الرائد في حوكمة استمرارية الأعمال، مسلطاً الضوء على البنية التكنولوجية المتقدمة والأنظمة الذكية، التي تدعم اتخاذ القرار وتضمن كفاءة الاستجابة السريعة أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث. كما شملت الزيارة الاطلاع على الأطر الحيوية لتصميم وتنفيذ التدريبات التخصّصية والتمارين المشتركة، والتعرف عن قرب على هيكلية إدارة العمليات بالمركز وآلية عملها المبتكرة في رصد ومتابعة الأحداث والتحكم بها. 
من جهتها، قالت شيخة خميس العزيزي، مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمة البديلة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: شكّلت هذه الزيارة فرصة قيّمة لاستعراض ريادة نموذج أبوظبي في تطبيق المعايير القياسية للاستدامة التشغيلية، ومشاركة آلياتنا الرقمية المتقدمة لتقييم المخاطر وقياس مستويات الامتثال.
واختتم الوفد زيارته بجولة ميدانية تفقدية شملت المرافق التشغيلية، اطلع خلالها عن كثب على منظومة العمل اليومي والجاهزية الفورية في مختلف الحالات، معرباً عن عميق تقديره للجهود الاستثنائية التي يقودها المركز في تبني الحلول الاستباقية، ودوره المحوري في صياغة مفهوم جديد لمرونة واستدامة الخدمات الحيوية.

الإمارات
شرطة الشارقة
الشارقة
مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
آخر الأخبار
طائرة حربية تقلع من على متن حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار على موانئ إيران في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: تأمين عبور 900 سفينة في «هرمز» منذ مايو
22 يوليو 2026
انتشار جنود الجيش اللبناني في قرية «زوطر الغربية» جنوب لبنان - رويترز
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يحذِّر من عرقلة الانتشار في «المناطق التجريبية»
22 يوليو 2026
فلسطينيون في موقع غارة إسرائيلية بمدينة غزة - أ ف ب
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمناً للفلسطينيين في غزة
22 يوليو 2026
من آثار الفيضانات بولاية نورستان في أفغانستان
الأخبار العالمية
البحث عن عشرات المفقودين جراء فيضانات أفغانستان
22 يوليو 2026
سفينة تجارية في مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
«الطاقة الدولية»: وقف الحرب وفتح «هرمز» ضروريان لتجنب تدهور أمن الطاقة
22 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©