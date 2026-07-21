«شرطة أبوظبي» تعزّز الوعي المروري بمدينة الفلاح

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، في فعالية «صيّف معنا» التي نظمها مركز التواجد البلدي بمدينة الفلاح التابع لبلدية مدينة أبوظبي، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، ونشر الثقافة المرورية، وترسيخ مفاهيم السلامة لدى أفراد المجتمع.

وأكدت شرطة أبوظبي أن مشاركتها في الفعاليات والمبادرات المجتمعية تأتي انطلاقًا من حرصها على تعزيز الوعي المروري لدى مختلف فئات المجتمع، وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى مستخدمي الطريق، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية، وتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان على الطرق، انسجامًا مع استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة.

وتضمنت الفعالية تقديم محاضرة توعوية تناولت أبرز اشتراطات السلامة المرورية والسلوكيات الصحيحة أثناء استخدام الطريق، إلى جانب تنظيم ورش تثقيفية تفاعلية ومسابقات توعوية شهدت تفاعلاً من المشاركين، وأسهمت في إيصال الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية.

ووزعت فرق التوعية المرورية الهدايا والمواد الإرشادية على المشاركين، بهدف تعزيز الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، ونشر الوعي بأهمية المسؤولية المشتركة في المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق، وحماية الأرواح والممتلكات.