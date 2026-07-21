عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية المصري

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي.

وناقش الوزيران ضرورة العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة، بما يلبي تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.

كما بحث سموه ومعالي الدكتور بدر عبدالعاطي العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويدعم مستهدفاتهما التنموية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وما تشهده مسارات التعاون الثنائي من نمو وتطور مستمرين في مختلف القطاعات.