«دبي الصحية» تناقش مبادرات «البحث والابتكار»

دبي (الاتحاد)

عقدت الشبكة العامة للاتصال الحكومي، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماعها الدوري في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والذي استضافته مؤسّسة دبي الصحية الأكاديمية «دبي الصحية»، بمشاركة أعضاء الشبكة من ممثّلي الجهات الحكومية في إمارة دبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال الاتصال الحكومي.

واطّلع أعضاء إدارات الاتصال الحكومي من مختلف الجهات الحكومية بدبي على أحدث المبادرات في قطاعات الصحة والبحث والابتكار، والبرامج الوطنية الطموحة التي تُلهم مجتمع دبي وتشركه في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة دبي 2033.

وقال الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: الشبكة العامة للاتصال الحكومي تُجسّد نهج التكامل بين الجهات الحكومية في دبي، وتؤكد أهمية الاتصال بوصفه محركاً لتحقيق أثر إيجابي في المجتمع.

وأضاف: في القطاع الصحي، يسهم الاتصال الفعّال في بناء الثقة، وتعزيز الفهم، وترسيخ الثقافة الصحية، وتمكين أفراد المجتمع من اتخاذ قرارات صحية واعية، لافتاً إلى أن دبي الصحية، تؤمن بأن الاتصال الواضح والدقيق جزءٌ أساسي من جودة الرعاية الصحية، ويجسّد عهدها «المريض أولاً»، ورؤيتها في الارتقاء بصحة الإنسان.

من جانبه قال صباح سالم الشامسي، مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: اجتماعات الشبكة العامة للاتصال الحكومي تُمثل منصة استراتيجية لتوحيد الجهود، وتبادل المعرفة، وتعميم أفضل الممارسات، بما يسهم في تطوير منظومة الاتصال الحكومي في دبي.

وعلى هامش الاجتماع، قام أعضاء الشبكة بجولة ميدانية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، حيث اطّلعوا على أحدث التقنيات المستخدمة في مركز المحاكاة لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما زار الحضور مركز الابتكار في مؤسّسة الجليلة، الداعمة للأبحاث الرائدة حول الأمراض والتحديات الصحية في الأمراض المزمنة، واطّلعوا على أبرز المبادرات والبرامج البحثية والابتكارية التي تسهم في دعم منظومة الرعاية الصحية والبحث العلمي في الدولة.

واختتمت الجولة بزيارة مركز العمليات الصحية التابع لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، حيث تعرّف أعضاء الشبكة على آليّات متابعة وإدارة العمليات الصحية، ودور المركز في دعم اتخاذ القرار.